Maltempo, piano d’emergenza per mettere in sicurezza le strade

Il vento e la pioggia hanno lasciato il segno a Riccione. Non tanto per i danni, quanto per l’enorme quantità di aghi di pino finiti sull’asfalto. Per far fronte alla situazione, l’amministrazione comunale in collaborazione con Hera ha predisposto un piano di pulizia straordinario della città. "L’ondata di pioggia e vento non ha provocato cadute di alberi o gravi danni, solo qualche ramo a terra qua e là – chiariscono dal Comune – ma gli aghi sull’asfalto rappresentano un serio rischio per chi circola sulle strade".

La presenza massiccia di pini in città ha reso il fenomeno particolarmente esteso: via Emilia, viale Dante, viale Ceccarini sono tra le zone più interessate, ma in generale tutto il territorio. L’obiettivo della pulizia straordinaria è quello di restituire in tempi rapidi condizioni di decoro e sicurezza e per questo, durante la notte saranno operative quattro squadre con spazzatrici e operatori sulle arterie principali, mentre di giorno altre tre squadre interverranno sulle strade secondarie. "Si partirà dalle vie a traffico intenso, poi si passerà alle zone meno trafficate e infine al resto del territorio – spiegano ancora dall’amministrazione –. Riccione è grande, ci vorranno alcuni giorni per completare tutte le operazioni".

L’impegno è quello di concludere la pulizia entro la fine della settimana, garantendo fin da subito interventi mirati nelle zone centrali più frequentate dai turisti. "Il programma resta flessibile – concludono dal Comune – perché in caso di nuovi eventi atmosferici sarà necessario ricalibrare le priorità".