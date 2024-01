Maltempo Rimini, case e strade allagate. Ristorante chiuso per un blackout

Rimini, 8 gennaio 2024 – Allagamenti e blackout nel Riminese ieri, a causa dell’ondata di maltempo. La pioggia battente, con accumuli fino a 100 millimetri nella zona di Vergiano a Rimini, a Villa Verucchio, a Mulazzano, a San Savino, ha provocato parecchi disagi, rendendo necessari gli interventi di vigili del fuoco e uomini della protezione civile. Danni contenuti a Rimini, ma in alcune zone si sono verificati blackout che hanno lasciato al buio per ore case e attività. Tra queste anche l’osteria C’era una volta, a Sant’Aquilina. "Abbiamo dovuto annullare tutte le prenotazioni per il pranzo, chiamando uno a uno i clienti – allarga le braccia Princia Caprioli, titolare del ristorante – I danni sono importanti: aspettavamo oltre 60 persone a pranzo. Inoltre abbiamo dovuto buttare via molti prodotti alimentari".

A Riccione è finito per l’ennesima volta sott’acqua il sottopasso di viale La Spezia, chiuso al traffico per ore. Allagato anche il centro per anziani Nautilus, in viale Lazio, dove sono saltati il pranzo preparato per una trentina di persone e l’appuntamento coi balli che si tengono la domenica per i nonni. L’acqua è entrata sia dal tetto che dalla strada. Allagata completamente la sala da pranzo, danni più limitati all’ingresso e al salone.

"Chiediamo da 4 anni di metter mano alla struttura – lamenta la presidente, Ines Tomassoni – e non è stato fatto nulla. L’abbiamo chiesto anche all’attuale amministrazione, speriamo che si intervenga al più presto". Fin dal mattino Ferriero Angeli e altri volontari si sono dati da fare per portare via l’acqua finita nel centro, rimasto chiuso. Altro capitolo il sottopasso di viale La Spezia all’incrocio con viale Portovenere, a fianco del Metromare: qui l’acqua è sgorgata con forza pure da un tombino.

A monitorare e verificare sul posto ieri il funzionamento delle pompe, "risultate – assicura il Comune – pienamente operative", l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola e i tecnici di Hera. Per liberare il sottopasso dall’acqua sono state usate anche le idrovore della protezione civile e della Cbr. In apprensione i residenti. "Il sottopassaggio si è sempre allagato. Ma da quando è stata rifatta la strada, ogni volta l’acqua arriva alle case – dice Antonio Galimi – Nell’agosto 2022 così come nel maggio 2023 abbiamo avuto decine di migliaia di euro di danni".

Allagati ieri anche diversi garage e abitazioni a Cattolica. Paura per alcune famiglie residenti nella zona del parco Isola di Brescia a San Giovanni in Marignano, "ma siamo intervenuti tempestivamente – dice il sindaco Daniele Morelli – evitando il peggio". A Montecopiolo da ieri pomeriggio, a causa di una frana, è chiusa la strada che porta a Montecerignone.