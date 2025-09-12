Maltratta figlia e compagna: chiesto il giudizio

Non si sarebbe limitato a maltrattare la propria moglie, ma non avrebbe lesinato nel vessare anche la loro figlia minore di 19 anni il tunisino di 55 anni per cui nei giorni scorsi è stata fissata al 17 dicembre l’udienza preliminare per decidere del rinvio a giudizio richiesto dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi (in foto). Il tunisino, difeso dall’avvocato Andrea Muratori, è in fatti accusato di avere messo in atto tutta una serie di condotte violente e vessatorie nei confronti della propria mogli e figlia, rivolgendo, soprattutto alla compagna, continue e ripetute offese, così come la figlia, definendole entrambe come: "Buone a nulla".

Inoltre, il 55enne è accusato di avere in più occasioni sfogato la propria rabbia infrangendo piatti e danneggiando anche il lavandino della loro casa a Rimini, oltre al mobili. Comportamenti che si sarebbero ripetuti con frquenza a partire dal 2021, stando alle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Rimini, ma che avrebbero raggiunto il proprio apice sul finire del 2024, quando il tunisino stando alle accuse aera arrivato a minacciare di morte e picchiare le due parenti.

In alcune occasioni, il figlio più piccolo della coppia aveva anche assistito a questi momenti di cieca violenza da parte del padre e in quelle circostanze il padre comunque non si sarebbe trattenuto dal minacciare moglie e figlia di "spedirle nella tomba", il tutto accompagnato da aggressioni fisiche con schiaffi sul viso e sul corpo o anche mediante l’uso di una scopa. Episodi di violenza che, una volta ricostruiti dalla polizia, hanno così portato all’indagine per maltrattamenti nei confronti del 55enne e, ora, alla richiesta di rinvio a giudizio dello stesso.