Maltratta la compagna, verso il patteggiamento Lei chiede 25mila euro

Va verso il patteggiamento un riminese di 38 anni, difeso dall’avvocato Marco Ditroia, imputato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della propria compagna e convivente, difesa dall’avvocato Viviana Pellegrini. Un processo iniziato poiché sull’uomo pende l’accusa di avere per anni, dal 2017 al 2022, portato avanti condotte lesive nei confronti della donna, controllandole il telefono, aggredendola verbalmente e fisicamente, fin anche a causarle lesioni nelle parti intime, nonché la contusione di un dito della mano. Reati per cui è in corso appunto la discussione di patteggiamento con il pm titolare dell’inchiesta, Davide Ercolani, con la parte offesa che ha chiesto un risarcimento di 25mila euro, mentre dall’imputato finora sono arrivati solo mille euro che dovranno essere integrati con quanto verrà poi patteggiato col pm, con udienza fissata al 15 marzo.