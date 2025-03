Maltratta la moglie-dipendente. L’aggredì anche davanti a tutti. Albergatore verso il processo

Non si sarebbe fatto scrupoli nemmeno quando la propria convivente, una donna di origini croate, si era infortunata a una gamba, nel luglio del 2019. In quell’occasione, l’albergatore riminese di 73 anni avrebbe infatti costretto comunque la donna a lavorare presso il proprio albergo, affidandole addirittura il compito di addetta alla sale, anziché alla reception come solito. Ma questo sarebbe solo uno dei numerosi soprusi e maltrattamenti messi in atto dall’uomo ai danni della compagna in almeno quattro anni ricostruiti dai carabinieri in sede di indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. In un’altra occasione, tre anni dopo nella stagione estiva del 2022, durante un diverbio, sempre il 73enne albergatore avrebbe addirittura aggredito verbalmente la donna infischiandosene che alla scena stessero assistendo tutti gli altri dipendenti dell’hotel. Oppure quando in una occasione l’uomo arrivò anche a spintonare la donna, scaraventandola contro i mobili della cucina di casa, provocandole una ferita al braccio detro, e addirittura vietandole di recarsi al pronto soccorso per chiedere di essere medicata.

Un vero e proprio incubo tra le mura di casa e sul luogo di lavoro, visto che la donna lavorava nell’hotel del compagno, andato avanti fino all’aprile del 2023, quando il 73enne sarebbe arrivato ad aggredire fisicamente la donna al culmine di un acceso diverbio. In questa occasione la vittima sarebbe stata scaraventata a terra e presa a schiaffi in faccia, con i quali il 73enne le avrebbe provocato anche ferite per le quali è stato indagato per lesioni personali. Inoltre, per impedire che la donna chiamasse aiuto telefonando al 112, il 73enne dopo l’aggressione le aveva strappato di mano il telefonino, costringendola a fuggire in strada per sottrarsi all’aggressione. A seguito di quest’ultimo episodio, era poi arrivata la comunicazione della notizia di reato ai carabinieri da parte della vittima croata di 69 anni. E a seguito delle indagini compiute dai carabinieri coordinati dalla procura di Rimini, per l’uomo a fine anno era arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di maltrattamenti e lesioni personali. Ora, il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha fissato per il prossimo 23 aprile la data per l’udienza preliminare durante la quale verrà deciso se rinviare a giudizio o meno l’albergatore 73enne, difeso dall’avvocato Emanuela Guerra.