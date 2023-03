Maltratta la moglie per due anni: arrestato

Non avrebbe accettato quel provvedimento di separazione in corso da ottobre con la moglie, il senegalese 43enne che nei giorni scorsi, il 2 marzo, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Cattolica dopo essere stato sorpreso in flagranza mentre tentava di sfondare la porta della casa che condivideva con la moglie, una donna di 40 anni, e il loro figlio più piccolo. Da una relazione finita a causa di plurimi maltrattamenti perpetrati negli ultimi due anni, che la vittima ha denunciato ai carabinieri, sarebbe nata l’ira del 43enne, che appunto a inizio marzo è tornato a casa, dopo che da giorni viveva lontano alloggiando sul luogo di lavoro, per discutere con la donna del futuro della loro relazione.

Ma la discussione sarebbe sfociata in diverbio, tanto da spaventare a morte la donna quando, in casa con il figlio piccolo (l’altro figlio della coppia non si trova in Italia), il 43enne ha cominciato – stando alle accuse – a prendere a calci e pugni la porta di ingresso dell’appartamento, tentando di entrare. L’uomo poco prima avrebbe anche staccato la corrente manomettendo il quadro elettrico esterno. Una situazione che ha così portato la donna a chiamare i carabinieri, che all’intervento hanno sorpreso l’uomo nelle vicinanze dell’abitazione in evidente stato di alterazione. Tanto da far scattare nei suoi confronti le manette.

L’accusa a carico del 43enne residente a Cattolica è ora quella di maltrattamenti, sebbene la donna abbia riferito anche di un rapporto sessuale a cui il marito l’avrebbe costretta nel corso dei due presunti anni di vessazioni. A tal proposito però, nei confronti dell’indagato non è stata formulata per ora l’accusa di violenza sessuale. Dopo l’arresto, l’uomo – co-difeso dagli avvocati Luca Nebbia e Ettore Dall’Alba – è stato trasferito nella casa circondariale di Rimini prima che venisse convalidato l’arresto. Ora il 43enne è stato rimesso in libertà dal giudice e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna e al figlio, nonché ai luoghi da loro frequentati e l’impedimento a contattarli. È stato quindi subito attivato il Codice rosso e la 40enne e il bambino sono stati trasferiti in una casa protetta.