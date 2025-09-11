Maltrattamenti agli animali . Già 134 segnalazioni in otto mesi

Animali da compagnia maltrattati: nei primi otto mesi del 2025, a Rimini sono già 134 le segnalazioni arrivate alla polizia locale, con il sequestro di 3 cani. Un dato in crescita rispetto allo scorso anno, quando erano state 165 nel’intero anno, segno di una crescente sensibilità sul tema del benessere animale, dato che però quest’anno è già in controtendenza. Le segnalazioni riguardano casi diversi, dai più gravi, come il decesso di un cane per morte violenta o animali tenuti in condizioni inadeguate, a episodi di aggressioni (quattro tra cani e uno ai danni di una persona, con referto medico e querela). Non mancano inoltre denunce per cani lasciati liberi nei parchi, disturbo da abbaio persistente o fenomeni di accattonaggio con animali.

Sul fronte delle sanzioni, da gennaio ad agosto sono state fatte 12 multe per un totale di più di 2.540 euro (2920 nel ’24) e disposti 3 sequestri amministrativi di cani (10 l’anno scorso tra cani e gatti). Le violazioni più frequenti hanno riguardato animali lasciati senza acqua, rinchiusi in spazi sporchi o in gabbie inadeguate. Contestate anche infrazioni per mancata iscrizione all’anagrafe canina e 3 per cani vaganti senza guinzaglio. Accanto alle sanzioni amministrative, risultano già 3 denunce penali trasmesse all’autorità giudiziaria e 5 indagini ancora in corso.

Il confronto con il 2024 conferma la tendenza: in soli otto mesi è stato raggiunto quasi lo stesso livello di segnalazioni e già eguagliato il numero di procedimenti penali. "Il rispetto per gli animali è un indicatore del livello di civiltà della nostra comunità – sottolinea l’assessora Francesca Mattei –. Accogliere un animale significa assumersi responsabilità concrete, non solo affetto. Per questo continueremo a destinare risorse e a intensificare i controlli, perché ogni forma di crudeltà è inaccettabile".

Federico Tommasini