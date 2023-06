Maltrattamenti, schiaffi e strattoni all’asilo a Rimini, il pm: "Condannate la maestra"

Rimini, 16 giugno 2023 – Nuova tappa nel processo che vede imputata l’ex insegnante in pensione Loredana Pacassoni, 67 anni, accusata di maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni piccoli alunni dell’asilo ’Il Delfino’. L’altro ieri, davanti al giudice monocratico del tribunale di Rimini, a prendere la parola è stato il pubblico ministero Davide Ercolani, titolare dell’inchiesta, che ha chiesto per la Pacassoni una condanna a quattro anni e tre mesi.

La discussione è proseguita con le argomentazioni delle parti civili, ovvero i genitori di alcuni dei bambine che all’epoca dei fatti frequentavano l’asilo nido ’Il Delfino’ (sono assistiti dagli avvocati Cristiano Basile, Carlotta Venturi, Andrea Muratori, Giuliano Bonizzato e altri ancora). La prossima udienza è stata fissata per il 12 luglio, quando verranno sentiti gli avvocati della difesa, Moreno Maresi e Mattia Lancini. A processo, come responsabile civile anche il Comune di Rimini, che è rappresentato dall’avvocato Maurizio Ghinelli.

La Pacassoni era finita nell’occhio del ciclone il 22 aprile 2016, quando i carabinieri di Rimini le avevano notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per maltrattamenti. L’epilogo di un’inchiesta che era partita dalla segnalazione di una delle colleghe della Pacassoni, la quale aveva denunciato dei metodi a suo giudizio parecchio discutibili, con bambini di 3-4 anni.

I militari avevano fatto partire subito le indagini e la prima cosa che avevano fatto era stata installare delle telecamere nell’aula e nei bagni della scuola. Secondo l’accusa, la maestra aveva tenuto i piccoli "in un continuo stato di soggezione e di paura, a causa del suo atteggiamento violento e vessatorio".

L’elenco del pm, documentato dai video, parlava di strattonamenti, di minori sollevati da terra e trattati in modo violento, di schiaffi sulle mani. E poi grida e minacce. La Pacassoni si era difesa in lacrime, incapace di comprendere il perché di quelle terribili accuse. Ha sempre sostenuto di non avere mai fatto del male ai bambini, e che l’unica cosa che le stava a cuore era il benessere e l’educazione degli alunni. I suoi difensori avevano spiegato che l’insegnante era rimasta "devastata" dalle accuse. La stessa difesa ha sempre sostenuto che si potesse parlare al massimo di abuso di mezzi di correzione, non certo di maltrattamenti.

Tra le varie prove raccolte dagli inquirenti nel corso dell’inchiesta alcuni filmati ricavati dalle telecamere nascoste posizionate dai carabinieri che mostravano la donna maltrattare alcuni bambini. Filmati che nel corso del processo sono stati proiettati in aula alla presenza degli stessi genitori, chiamati ad effettuare sulla base dei fotogrammi il riconoscimento dei minori. Scene che mostrerebbero i piccoli alunni dell’asilo mentre vengono strattonati tra grida e urla. Secondo la difesa, tuttavia, la grande maggioranza degli spezzoni mostrebbero un ritratto della Pacassoni molto diverso, ovvero quello di una donna capace di consolare i suoi scolari, di regalare loro carezza e prenderli in braccio.