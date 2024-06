Rimini, maltrattamenti alla moglie: schiaffi, strattoni e graffi al volto. Avvocato finisce a processo

Rimini, 26 giugno 2024 – E’ stato rinviato a giudizio, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni, un quarantenne riminese, che esercita la professione di avvocato nel foro di Rimini.

L’inchiesta, partita da una denuncia della donna vittima dei presunti maltrattamenti, è stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Sono diversi gli episodi, riferiti al periodo tra il 2021 e il 2023, confluiti nel fascicolo al vaglio degli inquirenti.

La moglie del professionista ha raccontato alle forze dell’ordine, con le quali ha infine trovato il coraggio di confidarsi, di essere stata costretta a sottostare a lungo alle imposizioni del marito che avrebbe tentato di esercitare nei suoi confronti una sorta di controllo psicologico ma anche e soprattutto economico.

In particolar modo, avrebbe minacciato in più occasioni di buttarla fuori di casa se si fosse rifiutata di sottostare alle sue richieste, imponendole di mettere al mondo un bambino come “prova d’amore”. Un giorno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe arrivato al punto di farle trovare le valigie come sorta di intimazione a lasciare l’appartamento coniugale.

Di fronte al rifiuto della donna, si sarebbe accanito contro di lei prendendola a schiaffi e tirandole con forza i capelli. Durante una lite, non avrebbe esitato a lanciare contro di lei un paio di forbici con la punta arrotondata mentre un’altra volta ancora - secondo l’accusa - le avrebbe sferrato una testata.

Sarebbero almeno tre le aggressioni fisiche - tra schiaffi, strattoni e graffi al volto - denunciate dalla moglie dell’avvoccato, costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi che di volta in volta variavano dai 5 ai 7 giorni.

Il tutto accompagnato da forme di controllo attraverso ripetuti messaggi di WhatsApp, minacce, intimidazioni e vessazioni che nel tempo avevano completamente distrutto l’autostima della donna costringendola ormai a vivere in una sorta di costrizione e condizionamento psicologico, chiudendosi a chiave in stanza per paura di imbattersi nel marito e per la paura di dover incappare nelle sue sfuriate.

Una persecuzione che avrebbe avuto l’obiettivo di indurre la moglie a lasciare l’abitazione coniugale nonostante un provvedimento di assegnazione emesso dal tribunale.

Episodi che stando, a quanto riferito agli inquirenti dalla stessa vittima, sarebbero avvenuti anche alla presenza della figlia minorenne.