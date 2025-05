Maltrattamenti sugli animali . Da gennaio già 61 casi segnalati: "Linea dura contro atti crudeli"

Non solo cani e gatti. C’è chi se la prende con gabbiani, piccioni (come dimostra l’ultimo caso a Marina centro) e altri animali. Nell’arco del 2024 a Rimini sono state ben 165 le segnalazioni di maltrattamenti sugli animali alla polizia locale. Che ha emesso 24 sanzioni amministrative, per un ammontare di 2.921 euro. Alle quali si aggiungono – precisa l’amministrazione – 6 sequestri amministrativi che hanno riguardato 10 animali (4 cani e 6 gatti) e 3 informative di reato inviate all’autorità giudiziaria. Un trend in crescita quello dei maltrattamenti agli animali: è di ieri la notizia del piccione trafitto crudelmente da un ago acuminato, affidato dai passanti al Centro recupero animali selvatici di Rimini. Come pure è fortunatamente in aumento anche il numero di segnalazioni di crudeltà gratuite da parte della cittadinanza.

Quest’anno, da gennaio ad aprile, sono "già state gestite 61 segnalazioni dalla polizia locale – spiegano ancora da Palazzo Garampi – con 8 sanzioni comminate per un totale di 200.1 euro, 2 sequestri di cani, un’informativa di reato, 2 due indagini in corso". Quella della polizia locale, sottolinea il Comune, "è un’attività costante e mirata che si affianca ai tradizionali servizi per la sicurezza urbana e rispecchia l’attenzione dell’amministrazione verso una città più rispettosa contro qualsiasi forma di maltrattamento". Per quanto riguarda i casi di animali maltrattati, i vigili "intervengono durante servizi di monitoraggio e in risposta a segnalazioni di cittadini, effettuano verifiche e, quando necessario, applicano sanzioni o procedono ai sequestri amministrativi".

Restando in tema di tutela degli animali, il Comune ha rinnovato la collaborazione con l’Enpa (Ente protezione animali) e Fare Ambiente - guardie Zoofile, per le estati 2025 e 2026. Con attenzione speciali agli abbandoni di cani e gatti, una piaga particolare nei mesi estivi. Dal 16 giugno al 19 settembre, in entrambi gli anni, le guardie ecozoofile volontarie delle due associazioni saranno presenti "per svolgere un’attività di vigilanza, prevenzione e informazione rivolta alla cittadinanza".

Mario Gradara