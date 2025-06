Maltrattamenti sugli animali, già 60 i casi

La recente approvazione della legge contro i maltrattamenti animali è un segnale forte e necessario: inasprisce in modo significativo le sanzioni per chi commette reati contro gli animali. Ma al di là dell’aspetto repressivo, quello che riteniamo davvero centrale è l’impegno costante sul piano educativo e culturale, per promuovere il rispetto, la cura e la consapevolezza del valore della vita animale". Queste le considerazioni espresse da Francesca Mattei (foto), assessora al Benessere degli Animali, che alla luce del via libera al nuovo provvedimento contro i maltrattamenti, varato dal Governo, fa il punto su gli interventi messi in campo dal Comune di Rimini. "Siamo attivi – spiega Mattei – con il canile comunale Stefano Cerni, un presidio fondamentale per la tutela e l’accoglienza, gestito da una squadra straordinaria di operatori e volontari che ogni giorno lavorano con passione. All’interno del canile è operativo anche un ufficio comunale per il Benessere degli Animali, punto di riferimento per i cittadini, che si occupa di raccogliere segnalazioni, gestire i recuperi sul territorio e coordinare gli interventi in collaborazione con la Polizia locale e le associazioni. Proprio la Polizia locale svolge un ruolo chiave intervenendo con tempestività e competenza in situazioni di maltrattamento, abbandono o detenzione irregolare di animali, contribuendo in maniera attiva anche alla prevenzione, attraverso servizi di monitoraggio del territorio e di supporto alle iniziative di sensibilizzazione". Nel 2024, sono state 165 le segnalazioni raccolte, con 24 sanzioni amministrative per un totale di 2.921 euro, 6 sequestri e 3 informative di reato inviate. Solo nei primi quattro mesi di quest’anno si contano già 61 segnalazioni, 8 sanzioni (2.001 euro), 2 sequestri e una nuova informativa, con due ulteriori indagini in corso.