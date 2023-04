"Mamma a carico" sul palcoscenico

"Mamma a carico - Mia figlia ha novant’anni" è lo spettacolo di beneficenza in programma domani alle 20,30 nella sala polivalente di Riccione Fontanelle, in via Sicilia 55. Interpretato da Gianna Coletti per la regia di Gabriele Scotti, ricorda Mario Alvisi, socio fondatore del Lions Club Malatesta di Rimini, malato di Parkinson, scomparso lo scorso anno. Con ironia e profondità lo spettacolo racconta il prendersi cura di una persona cara non autosufficiente e delle sue fragilità. "Un fenomeno generazionale – sottolineano le associazioni Parkinson in Rete e Anmic Rimini – che coinvolge sempre più donne, impegnate ad affrontare questa condizione".