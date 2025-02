Mamma resta bloccata sul treno, la figlia di 6 anni sola in stazione

Riccione, 7 febbraio 2025 – Era tornata a Riccione in treno con la figlia di 6 anni, ma in stazione sceso il primo passeggero e sua figlia, mentre anche lei con due valigie stava per scendere, le porte della carrozza le si sono chiuse all’improvviso davanti agli occhi.

Nonostante le sue urla e quelle di altre persone, il treno è ripartito verso sud. Protagonista della disavventura Anca Alina Aneci, estetista riccionese di origine straniera, che nel tardo pomeriggio di giovedì ha vissuto un tremendo incubo con la paura che alla figlia potesse succedere qualcosa di brutto.

Sul treno sono rimasti bloccati altri quattro viaggiatori poi scesi con lei a Misano Adriatico. L’assurdo “incidente”, grazie alla presenza di altre persone che hanno assistito alla scena e si sono prestate a dare aiuto, si è concluso scongiurando il peggio. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri.

A raccontare, ancora sconvolta la storia, è la giovane madre. “Quello che è successo a mia figlia, una bambina, è gravissimo _ commenta _. Eravamo di ritorno da Bologna con il Regionale delle 17.14, in perfetto orario. Un ragazzo davanti a me ha schiacciato il pulsante verde, la porta della carrozza si è aperta, è sceso lui, quindi mia figlia. Mentre stavo per fare altrettanto, la porta mi si è chiusa in faccia, un signore ha provato a fermarla con le mani, ma non c’è riuscito. Abbiamo pensato a un guasto, ma mentre nel caos cercavamo di raggiungere un’altra uscita, il treno è ripartito”.

Sono stati attimi di concitazione, Alina riprende: “Abitiamo vicino alla stazione e, in preda al panico, ho chiamato la vicina di casa che si è mobilitata in un batter d’occhio. Nel frattempo il ragazzo sceso dal treno ha visto mia figlia in lacrime e l’ha tenuta con sé, andando incontro alla vicina. Pochi minuti, io e gli altri quattro passeggeri, uno con la bici al seguito, siamo scesi alla stazione di Misano, dove la capotreno, oltre ad allertare i carabinieri per mia figlia, ci ha invitato ad andare sul secondo binario per tornare a Riccione, dicendo che sarebbe sopraggiunto un altro treno, che invece non arrivava. Non ci ha chiesto neppure scusa per quanto era successo. Per fortuna, dopo un po’, una ragazza dal cuore grande che si trovava sul posto, vedendomi piangere e disperare si è offerta di accompagnarmi a Riccione con l’auto”.

Poi cos’è successo?

“Tornata in stazione ho trovato i carabinieri che cercavano mia figlia, nel frattempo messa in salvo dalla vicina. Mi sono fermata con loro per raccontare e segnalare l’accaduto. Mi chiedo come possa succedere un fatto del genere. Sul treno non ci sono telecamere e sensori alle porte? Questo episodio per me e per mia figlia è stato un trauma. Per un genitore vedere il proprio figlio abbandonato su un binario è terribile. Se denuncio questo fatto è solo per fare in modo che simili episodi non si ripetano più, perché poteva succedere qualcosa di peggio. Vedrò come procedere”.