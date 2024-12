Mamma e bimbo di 2 anni investiti da un’auto

Una madre insieme al figlio di soli due anni e mezzo, tranquillamente a passeggio in un normalissimo sabato mattina. Entrambi, ieri mattina, sono stati coinvolti in un incidente (per fortuna senza gravi conseguenze) nel centro di San Giovanni: un’auto li ha investiti mentre stavano attraversando la strada in via Vittorio Veneto all’incirca in corrispondenza del Forno Buresta. Lo spavento è stato grande, enorme, perché mamma e figlioletto sono finiti a terra, sull’asfalto, mentre il passaggino che la donna stava spingendo è rimasto in qualche modo agganciato al cofano della vettura, una vecchia Renault grigia. Per puro caso, o per miracolo, la 40enne e il piccolo sono riusciti ad evitare il peggio.

La donna è stata caricata in ambulanza e accompagnata in pronto soccorso per via di un presunto trauma riportato nella caduta, ma è sempre rimasta vigile e cosciente e le sue condizioni non dovrebbero essere critiche, anche se non si esclude che possa avere bisogno di alcuni giorni di cure. Del tutto illeso il bambino, che è stato subito raggiunto dal padre e poi accompagnato a sua volta dai familiari in ospedale, a scopo precauzionale per escludere eventuali complicazioni. Al volante della Renault un ragazzo straniero di 24 anni, che si è fermato a prestare soccorso ed è stato in seguito identificato dal personale della polizia locale di San Giovanni, che si è occupata dei rilievi sul luogo dell’incidente.

L’allarme scatta poco dopo le 10.30. A quell’ora via Veneto è molto animata. In giro ci sono famiglie con bambini, persone che fanno shopping, i clienti dei bar e dei locali. La signora, una marignanese di 40 anni, attraversa la strada. Con una mano stringe quella del figlioletto di due anni e mezzo, con l’altra spinge un passeggino. Avviene tutto in un attimo. Sopraggiunge a velocità sostenuta la Renault che viaggia in direzione Tavullia - Misano. L’esatta dinamica dell’impatto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale marignanese.

Sta di fatto che il conducente non riesce ad evitare il contatto con la donna che sta attraversando la strada insieme al bambino e al passeggino. L’allarme scatta immediatamente, anche perché sul posto sono presenti diversi testimoni. Arrivano le pattuglie dei vigili e l’ambulanza del 118. Grande è la paura dei presenti, specialmente per il piccolo – che poi risulterà completamente illeso – e per la donna, che per fortuna sembra essersela cavata con un infortunio di lieve entità.