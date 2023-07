Mamma lascia i figli minori in hotel e va a ubriacarsi: arrestata a Rimini

Rimini, 21 luglio 2023 - Lascia i figli minorenni chiusi nella stanza d’albergo nel cuore della notte per parecchie ore per uscire e andare a ubriacarsi. Un comportamento che è valso ad una turista francese di 49 anni, in vacanza a Miramare insieme ad un bambino di 11 anni e una bambina di 10, l’arresto da parte dei carabinieri e una denuncia per abbandono di minori.

Oggi la donna è stata processata per direttissima. Difesa dall’avvocato Andrea Muratori, ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per l’abbandono, oltre a 4 mesi per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici (pena sospesa). La donna, che è divorziata e lavora in ospedale come assistente per disabili, nei prossimi giorni farà ritorno nel paese d’origine, mentre i figli sono stati affidati al padre, arrivato appositamente in macchina dalla Francia non appena saputa la notizia.

Tutto comincia mercoledì scorso, quando la donna arriva a Rimini in compagnia dei due figlioletti. Sono partiti dalla Francia qualche giorno prima per trascorrere un breve periodo di vacanza in giro per l’Italia e decidono di fermarsi a Miramare per festeggiare il compleanno della mamma e dormire lì una notte. Dopo aver trascorso il pomeriggio al mare e la cena in un ristorante, durante la quale la donna manda giù quasi un’intera caraffa di vino, attorno alle 2 di notte la famigliola si presenta in albergo ed effettua il check-in. Dopo essere salita in camera insieme ai figli, la 49enne scende nuovamente nella hall, lasciando i minori da soli in stanza. Chiede al portiere di poter avere un bicchiere di limoncello, al quale ne seguirà un altro, e poi un altro ancora.

Attorno alle 4.45, il portiere vede la turista allontanarsi a piedi dell’albergo percorrendo il viale, diretta chissà dove. Nel frattempo i figlio sono ancora chiusi in camera, spaventati a morte, anche perché non parlano mezza parola di italiano e non sanno come farsi capire.

L’allarme scatta attorno alle 9.30 del mattino. Preoccupati, i bambini decidono di chiamare al cellulare il nuovo fidanzato della mamma. È proprio quest’ultimo a contattare a sua volta il gestore dell’hotel, al quale spiega la situazione. L’albergatore sale in camera e trova i bambini soli e terrorizzati. Allerta i carabinieri che, dopo aver fatto fare colazione ai piccolo e averli tranquilizzati, li accompagnano in caserma, mettendosi nel frattempo alla ricerca della madre.

Quest’ultima si ripresenta in albergo solo verso le 11.30. Quasi non sta in piedi e puzza di alcol. Il gestore dell’hotel le spiega che i figli sono stati portati via dai carabinieri e le chiede di lasciare la stanza. La donna, raccolte le sue cose, si mette in macchina, ma a quel punto viene raggiunta e intercettata dai carabinieri. È ubriaca fradicia, ma si rifiuta categoricamente di sottoporsi al test dell’etilometro. Viene quindi arrestata e accompagnata in caserma per l’accusa di abbandono di minori, mentre l’auto viene posta sotto sequestro.