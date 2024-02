Mamma mia, che musical al ritmo degli Abba

Scritto dalla drammaturga inglese Catherine Johnson e basato sulle canzoni degli Abba, gruppo musicale pop svedese, il musical Mamma mia continua a vivere nei teatri attraverso le rielaborazioni di numerose compagnie. A proporlo questa sera alle 21 al Teatro della Regina di Cattolica, dopo il successo di Te lo ricordi Grease, il Musical?, sarà la compagnia Happy Days 2.0 di Fano, che si è ispirata anche all’omonimo film del 2008, diretto da Phillida Lloyd. Mamma mia! Puntini, Puntini, Puntini, questo il titolo dello spettacolo di stasera, coniugherà arte teatrale e solidarietà. Nato dal desiderio di aiutare chi più ha bisogno, servirà a raccogliere fondi a favore della Fondazione Ant - Associazione nazionale tumori che si occupa di assistenza medica domiciliare ai malati oncologici, nel ricordo di Manu, collaboratrice dello studio odontoiatrico specialistico Ban Mancini Fabbri. Non a caso l’evento è organizzato dall’associazione ‘Il cuore della Manu’, con il contributo dello studio odontoiatrico e di Gnc Metalli srl di Danilo Nesi, e la collaborazione di Città di Cattolica. Come anticipa la direttrice artistica, Caterina Maggini "lo spettacolo è ambientato nell’incanto di un isola greca. Protagoniste sono una madre, una figlia che sta per sposarsi, tre possibili padri e il passato che torna dopo 21 anni. Mamma mia è una storia di amori, di amicizia e risate scandita dalle mitiche canzoni degli Abba. Liberamente tratto dal film con Meryl Streep e dal celebre musical, propone una versione che trova la dimensione spettacolare di questa ‘favola’ musicale nella freschezza e nell’energia dei giovani interpreti". Il coordinamento della regia è affidato a Fabrizio Bartolucci. Coreografie di Chiara Furlani e musiche di Thomas Cavalieri.

Nives Concolino