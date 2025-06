Mamma multata: "Voglio incontrare il capo dei vigili"

"Sono disposta a pagare la multa. Il problema non sono certo i 64 euro della sanzione... Però mi piacerebbe avere prima un incontro con il comandante dei vigili di Rimini per poter spiegare il mio punto di vista e avere un chiarimento sul comportamento tenuto dagli agenti". Parola della mamma sanzionata dalla polizia locale per aver permesso al figlio 14enne di salire sull’altalena del parco Pertini, quando il regolamento comunale permette l’utilizzo del gioco solamente fino ai 12 anni di età. Un episodio che si è trasformato subito in un vero e proprio caso accompagnato da polemiche e tantissimi commenti sui social. "Mio figlio - ha spiegato la donna – non faceva nulla di male e sono intervenuta per dire all’agente che, se avesse rottto l’altalena, l’avrei ripagata. Per tutta risposta la vigilessa mi ha chiesto di mostrare i documenti". "All’inizio mi sono opposta – prosegue la 34enne – ma poi ho deciso di darli. Due mesi dopo, mi sono vista recapitare a casa questa multa". Diversa, tuttavia, è la ricostruzione della Municipale, che ha parlato di un comportamento pericoloso tenuto dal ragazzino.