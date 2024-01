Mamme derubate fuori dalle scuole mentre vanno a prendere i figli

Otto minuti. È il tempo in cui ha lasciato la borsa in auto, per andare a prendere suo figlio all’asilo Margherita a Santarcangelo. Un tempo che è bastato ai ladri per sfondare il vetro della macchina e rubarle la borsa. L’episodio è accaduto l’atro ieri a Santarcangelo, nel parcheggio davanti alla scuola d’infanzia, poco prima delle 16. "Ero di corsa – racconta la madre vittima dei ladri – perché dovevo andare a ritirare anche l’altra figlia. Mi sono allontanata dall’auto per non più di otto minuti. Quando sono ritornata il vetro era rotto, la borsa sparita". Più del danno economico "il problema è che nella borsa avevo parecchi documenti di lavoro". Non sarà facile recuperarli. La donna ha presentato denuncia, ma sa già che ritrovare la borsa e i documenti sarà durissima.

Non si tratta purtroppo di episodi isolati. È già successo fuori da altre scuole a Santarcangelo, con vari casi, alcuni già segnalati alle forze dell’ordine. Molti genitori, tramite le varie chat scolastiche, stanno mettendo in guardia tutti. "Furti del genere sono avvenuti di recente anche presso le scuole di Sant’Ermete – rivela un’altra mamma – Da quanto abbiamo capito, i ladri hanno studiato gli orari dell’uscita dei bambini e si piazzano periodicamente fuori delle scuole, entrando in azione non appena vedono borse incustodite nelle auto mentre i genitori vanno a prendere i loro figli". Sul fenomeno indagano i carabinieri di Santarcangelo, visto che le segnalazioni si stanno moltiplicando in città. Il loro consiglio, naturalmente, è di non lasciare niente nelle macchine per evitare brutte sorprese.