Manager di produzione per azienda meccanica

Un’impresa di Rimini nord che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di barre di alluminio e profilati in plastica, sta cercando un operations manager. La persona si occuperà di gestire le attività legate agli stabilimenti, con focus sulla produzione, al fine di assicurare che le commesse siano evase nei tempi, nella qualità e nei costi pianificati. Inoltre dovrà coordinare la logistica interna, gli acquisti e anche la manutenzione, con un team di circa 30-35 persone. Parteciperà alla definizione dei budget e dei target della propria funzione ed opererà affinché gli obiettivi definiti vengano raggiunti. Le competenze chiave per ricoprire il ruolo sono un’esperienza lavorativa maturata in ruolo analogo in aziende di produzione, capacità di visione strategica a medio e lungo termine e di coordinamento dei collaboratori. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno, l’annuncio è rivolto ad ambosessi. Candidature con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’.