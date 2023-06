Manager e tecnici nel settore energia

È una storia lunga 67 anni, quella di una delle più grandi realtà aziendali del territorio riminese. Risale al 1956 la nascita della Società gas Rimini, all’epoca la prima azienda del territorio dedicata alla gestione e alla distribuzione di gas per riscaldamento e usi domestici. Passo dopo passo, tra acquisizioni di nuove concessioni e sconfinamenti anche all’estero, oggi il gruppo Sgr vanta quasi 400mila clienti per luce, gas ed efficienza energetica (caldaie, condizionatori, fotovoltaico, pompe di calore, ecc.) e 574 dipendenti (di cui il 92,8% a tempo indeterminato) con un’età media di 44 anni. Fra i tanti riconoscimenti ottenuti da Sgr spicca il terzo posto in Italia fra le società nelle quali si consiglia di lavorare, conquistato nel 2022 con il sondaggio ‘Italy’s best employers’ nella sezione energia.

Sono diverse le offerte di lavoro del gruppo. Consultando la pagina ‘Lavora con noi’ sul sito www.grupposgr.it spicca la ricerca di un energy manager per Rimini. I requisiti del candidato vanno da un background formativo tecnico-scientifico (a indirizzo preferibilmente energetico) a una laurea magistrale in ingegneria energetica. Si richiede inoltre la certificazione Ege ai sensi Uni Cei 11339, gradita anche l’esperienza pregressa nel settore dell’efficienza energetica e dell’energy management. Oltre a questa figura specializzata, Sgr è sempre alla ricerca di persone da formare (o con esperienza) da adibire al settore amministrativo (quindi ragionieri e laureati in economia), legale, commerciale, tecnico (ingegneri, geometri, periti tecnici, idraulici, elettricisti, termotecnici, frigoristi) e informatico. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo presente nella sezione ‘Lavora con noi’, specificando l’area di interesse e allegando il proprio curriculum vitae (in formato pdf).