"Manca la manodopera, colpa di stipendi bassi"

Il 19esimo congresso nazionale della Cgil, il 120esimo anniversario del sindacato a Rimini. Sul tavolo precarietà, salari e disoccupazione: ne, parla Isabella Pavolucci, la segretaria generale del sindacato a Rimini dal 2019.

Segretaria Pavolucci, giovani a congresso?

"Un maggior coinvolgimento dei giovani all’interno della vita sindacale della Cgil è una priorità che ci siamo posti a livello nazionale e territoriale, ci saranno iniziative a loro rivolte, come due spettacoli di teatro e un bando per un murales".

Stagionali, ne parlerete?

"Attraverso un documento della Cgil di Rimini chiediamo una riforma della indennità di disoccupazione Naspi affinché si riconosca un’indennità almeno pari al periodo lavorato".

Come è cambiato il sussidio? "Oggi, se si lavora 3 mesi, di Naspi viene riconosciuto appena un mese e mezzo, il periodo di copertura si è dimezzato negli ultimi 15 anni".

Come vede il futuro del mercato del lavoro turistico?

"’Destagionalizzare’: nel territorio servono varie forme di turismo, quello balneare, ma anche quello congressuale e enogastronomico, termale e culturale".

I controlli dell’ispettorato del lavoro aumenteranno?

"Da tempo sosteniamo che ci debba essere un’implementazione dell’organico degli ispettorati del lavoro, soprattutto in territori come il nostro, che durante la stagionalità hanno un’esplosione in termini di necessità di verifiche".

Lei conosce il numero degli ispettori del lavoro a Rimini d’estate?

"No".

Adeguamento dei salari cosa fare?

"È la priorità fra le priorità. La prima misura è una riforma fiscale, ma il governo non va nella nostra direzione. La flat tax ci vede assolutamente contrari. Noi chiediamo il superamento del parametro Ipca, che non è più adeguato e non considera l’impatto dei valori energetici quando si parla di rinnovamento dei Ccnl".

Più formazione oppure offerte di lavoro migliori?

"La manodopera e i lavoratori non si trovano non perché non sono formati, ma perché le offerte proposte non sono regolari. Non ci sono condizioni in termini economici e di orari di lavoro, adeguate alle legittime aspettative dei lavoratori".

Un contesto cambiato da conflitto, inflazione, caro prezzi e da un governo in antitesi ai principi della Cgil, poteva esserci occasione più stimolante per il Congresso?

"Al Congresso verranno delineate le priorità della Cgil per il prossimo mandato. Disuguaglianze sociali, lavoro precario e emergenza salariale: ci impegniamo a riconsegnare al Paese un nuovo modello di stato sociale per rispondere a questi temi". Andrea G. Cammarata