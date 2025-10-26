"Manca l’aria ai bimbi dell’asilo Mongolfiera"

"È paradossale che persino nelle carceri l’ora d’aria sia considerata un diritto, mentre in un asilo nido questo venga trascurato". Con queste parole, Italo Piscitelli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Santarcangelo, riaccende la polemica sul nido comunale Mongolfiera. A più di un mese dalla riapertura della struttura, rinnovata dopo un lungo intervento di riqualificazione, il tema delle rette e dei servizi offerti torna a infiammare il dibattito politico cittadino. "Sono profondamente preoccupato per la situazione dell’asilo – sottolinea Piscitelli –. Le tariffe risultano tra le più alte dell’intera provincia, senza che si notino reali miglioramenti. Le famiglie si aspettavano un ambiente più accogliente e funzionale, ma lo spazio verde esterno, fondamentale per il benessere psicofisico dei bambini, resta insufficiente. È un elemento che non può essere considerato secondario: un bambino che cresce senza poter trascorrere tempo all’aria aperta perde un’occasione educativa e relazionale importante".

Il consigliere richiama l’attenzione anche sul disagio espresso da diverse famiglie: "Molti genitori – prosegue – hanno scelto di sospendere il pagamento della retta per il mese in cui i servizi non sono stati garantiti. È un gesto pacifico ma significativo, che dovrebbe spingere l’amministrazione a riflettere. In questi casi dovrebbe essere il Comune a compiere un passo verso i cittadini, prevedendo sconti o rimborsi".

Il Mongolfiera è stato al centro, negli ultimi mesi, di un ampio intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza finanziato per oltre 1,1 milioni di euro dal Pnrr, con ulteriori 200 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria delle aree esterne, curate dalla società in house Anthea. L’intervento ha riguardato anche la scuola media Saffi, dove sono stati completati i lavori di adeguamento sismico della palazzina B e il rifacimento del campo da basket. Due cantieri importanti, inseriti in un programma più ampio di riqualificazione delle strutture educative cittadine, con l’obiettivo di garantire spazi più moderni e sicuri a bambini e ragazzi. Nonostante ciò, la soddisfazione iniziale sembra essersi affievolita. "È inaccettabile che un asilo pubblico con meno servizi arrivi a costare quanto una struttura privata – rimarca Piscitelli –. Le famiglie scelgono il pubblico perché credono in un servizio accessibile e di qualità". Infine, l’affondo finale che riporta al centro la questione della conciliazione tra lavoro e genitorialità. "Oggi ci si sorprende del calo delle nascite – si domanda Piscitelli – ma come possono i genitori pensare di mettere al mondo dei figli se, una volta nati, trovano solo ostacoli? Le famiglie devono essere sostenute, non scoraggiate".

Aldo Di Tommaso