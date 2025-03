Mancano all’appello otto medici di base

Dottori in medicina cercansi. Come riferiscono gli ultimi dati dell’Ausl Romagna, le criticità che riguardano le carenze del numero dei medici di base non lasciano indenne Bellaria Igea Marina. Dove sono necessari otto medici, mentre sono 37 quelli che mancano nel capoluogo. Complessivamente nel distretto sanitario di Rimini (che comprende anche Bellaria Igea Marina, Santarcangelo e l’Alta Valmarecchia) le carenze registrate sono 59, a fronte di un ’organico’ complessivo di 213 medici di base, con soli 154 posti coperti tra medici di medicina generale e continuità assistenziale.