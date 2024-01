"Mancano funzionari. Comune ingolfato"

"Comune ingolfato". A nutrire dubbi sull’operatività del municipio è Coriano futura: "Da settembre chiediamo informazioni sui lavori ai ponti, senza avere risposte". Questo accade dopo "la condanna della Corte di Cassazione a pagare 446mila euro a un cittadino, con il Comune che non si è presentato in udienza; c’è poi l’impossibilità di utilizzare i fondi per l’alluvione perché hanno sbagliato la domanda; i fondi del Pnrr a quanto pare ancora non sono stati ancora intercettati. Rileviamo che mancano un funzionario per l’area tecnica e per gli affari generali".