"Mancano i parcheggi, sarà il caos"

Luca Pizzagalli

Cattolica avrebbe bisogno di posti auto in più per risolvere, soltanto in parte, uno dei più gravi problemi, quello del parcheggi. "Questa estate senza parcheggi,la situazione sarà pesante, la stagione si annuncia difficile – afferma Marco Cecchini, consigliere Lega – la prova del fuoco sarà a Pasqua. Commercianti, esercenti, albergatori, residenti sono preoccupati e non mancheranno certamente le proteste. Un problema immenso, quello dei parcheggi, che creerà danni pesanti all’economia cittadina, e che necessita di una urgente soluzione".