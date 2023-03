"Mancano medici": sindaca in pressing sull’Ausl

"Al Ceccarini abbiamo una grande carenza di medici, soprattutto nel reparto del Pronto soccorso. Non possiamo permetterci di giungere a un punto di non ritorno". Così a pochi giorni dalle vacanze di Pasqua che porteranno a Riccione decine di migliaia di persone con conseguente incremento di lavoro anche in ospedale, la sindaca Daniela Angelini denuncia la carenza di personale. Chiarimenti su questa incresciosa situazione, già affrontata su queste pagine, sono attesi domani nel corso del pubblico incontro sul tema ‘Quale futuro per la sanità e per il nostro sistema territoriale?’. La serata è promossa dalla prima cittadina proprio per affrontare il problema della carenza di personale, che preoccupa l’intera città, ma anche gli stessi sanitari, alcuni di loro infatti si trovano a dover affrontare addirittura turni di dodici ore e a sacrificare la famiglia. All’incontro, in programma alle 20,30 al Palazzo del Turismo, parteciperanno l’assessore regionale Raffaele Donini, il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, la vicepresidente del Distretto e vicesindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli, moderati dal giornalista Mirco Paganelli.

"La sanità resta un’eccellenza della nostra regione, ma ha bisogno di una robusta manutenzione. È necessario che i servizi continuino a essere tempestivi e le prestazioni di alto livello – avverte Angelini, presidente del Distretto socio sanitario di Riccione per l’area sud della provincia di Rimini – . È fondamentale che i cittadini conservino la grande fiducia nutrita nel nostro sistema sanitario". La sindaca, che già da alcuni mesi si occupa del problema, denuncia: "Dal post Covid a oggi abbiamo medici costretti a compiere sforzi insostenibili in termini di turni da coprire. La carenza riguarda soprattutto il nostro Pronto soccorso, ma anche gli altri reparti. Un medico deve poter operare in condizioni di normalità, non di costante emergenza come sta accadendo fin da troppo tempo. La sanità è un settore troppo importante. I problemi quando ci sono vanno affrontati". Come un fiume in piena Angelini osserva che la sanità dell’Emilia - Romagna "per i medici dovrebbe essere attrattiva, non un luogo da cui allontanarsi per non dovere sottostare a ritmi insostenibili, se non al costo di dovere sacrificare interamente la propria vita privata, perché si devono coprire doppi turni e lavorare in tutte le festività. La Riviera è una destinazione turistica: ha sempre offerto ai propri ospiti un trattamento sanitario di eccellenza e deve continuare a farlo. E’ anche in funzione di questo tipo di servizi, fondamentali per la sicurezza di chi va in vacanza, che si valuta un’offerta turistica".

Nives Concolino