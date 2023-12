Mancato accordo sull’affitto: chiude il Povero diavolo

Chiude l’Osteria del Povero diavolo a Poggio Torriana. Ad annunciarlo è stato sui social lo stesso chef e titolare del rinomato ristorante, Giuseppe Gasperoni, che era riuscito a riportare la stella Michelin nel locale. "Purtroppo non abbiamo trovato un accordo economico con la proprietà per il rinnovo del contratto di affitto del locale – spiega Gasperoni – Lavoreremo fino al 28 febbraio". Poi si vedrà. Gasperoni è già in cerca insieme al suo staff di un posto dove poter aprire un altro ristorante, possibilmente sempre nella provincia di Rimini.