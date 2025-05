Mancato dragaggio del Ventena. Alleanza Civica sulle barricate

Alleanza Civica, gruppo all’opposizione di Cattolica, ora attacca sul mancato dragaggio del portocanale Ventena: "L’incuria ed il degrado in cui versa il canale Ventena e l’area circostante sono sotto gli occhi di tutti, un intervento non è più procrastinabile – dice Riccardo Franca, consigliere comunale Alleanza Civica – il canale Ventena per la sua posizione logistica è di fondamentale importanza sotto il profilo turistico per tutta l’area e ne assume un aspetto prioritario sul piano paesaggistico ed ambientale ed anche di grande importanza per la sicurezza per la città in casi di piena. Quindi il suo dragaggio dovrebbe essere pianificato con costanza e sistematicità coadiuvandosi con l’attuale concessionario del canale il "Circolo Nautico di Cattolica". Dopo il primo intervento effettuato dalla Regione e dal Comune nella primavera del 2024 tutto si è arenato. Diverse sono le dinamiche tirate in causa: tempistica delle pratiche burocratiche, draga di escavazione non idonea all’intervento, tempi per garantire l’intervento troppo ridotti – prosegue Alleanza Civica – quindi anche questa volta salta tutto ed anche per l’estate 2025 il canale si presenterà di nuovo in uno stato indecoroso e lasciato all’incuria generale. In diverse occasioni sulla stampa la Sindaca aveva annunciato il dragaggio del canale ed il rilancio di quell’area ma i fatti l’hanno sistematicamente smentita. Per questo Alleanza Civica assieme a tutto il centrodestra presenterà al prossimo consiglio un’interrogazione per fare chiarezza su tutta la vicenda".