Mancini: "L’addio alla Nazionale?. Sono pentito, non lo rifarei più"

Il grande spettacolo del calcio piomba tra i padiglioni della Fiera. Allenatori da tutta Italia a Rimini per la sesta edizione di The coach experience, l’evento organizzato dall’Associazione allenatori che ogni anno fa tappa in riviera. E ieri i riflettori sono stati tutti puntati su Roberto Mancini. L’ex ct della Nazionale è salito in cattedra, ’docente’ di giornata in Fiera davanti a oltre 500 colleghi. Dribblando, come sapeva fare in campo ma evidentemente anche fuori, le domande più scomode dei cronisti presenti a Rimini. Come quella sulle dichiarazioni rilasciate dal suo successore alla guida della Nazionale, Luciano Spalletti, in merito al suo like sulle spiegazioni di Francesco Acerbi per il no alla convocazione. "Ma io dico: ci saranno cose più importanti, no?". Taglia corto Mancini, che invece va più a fondo sulla sua decisione di lasciare la Nazionale italiana per quella dell’Arabia Saudita qualche anno fa. Ammette il ’Mancio’: "Se tornassi indietro non darei l’addio alla Nazionale azzurra, mi sono pentito... Ci sono state incomprensioni, se avessi parlato di più con il presidente tutto sarebbe andato avanti. È stato un mio errore. Insomma, tornando indietro resterei. Allenare la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, vincere con la Nazionale ancora di più. La panchina manca, ma fa parte del lavoro. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede". Passato e futuro nelle parole di Mancini che alla fiera di Rimini è arrivato al secondo giorno di ’lavori’, preceduto dal designatore arbitrale della serie A, Gianluca Rocchi, in cattedra nella giornata di giovedì. Presente all’evento dell’Associazione allenatore anche l’ex difensore e allenatore del Rimini, ora tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo. Reduce dalla sconfitta nella finale playoff per la serie A contro la Cremonese. Anche a lui sono toccate domande sul futuro: "Ho il contratto con lo Spezia, la mia priorità è ovviamente il club bianco. Dovrò, intanto, parlare con la società per capire se vorranno tenermi e poi occorrerà vedere se le idee di calcio collimeranno. Per me non è mai una questione di stimoli, perché qualora fosse così starei a casa. È solo un discorso di programmazione. La voglia di ricominciare ce l’ho sempre".