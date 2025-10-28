Manconi è categorico: "Bellano non si tocca"

San Giovanni vuole ripartire subito dalla trasferta di giovedì sera in quel di Macerata e lanciare la propria sfida al campionato di serie A1 di volley femminile per raggiungere la salvezza.

Il bilancio delle prime 5 giornate è impietoso: 0 punti e 0 set vinti, a fronte di 5 sconfitte, tutte per 3-0.

Ma la società blinda il coach e non ha nessuna intenzione di parlare di crisi, anzi: "Il nostro coach Massimo Bellano non rischia assolutamente nulla, eravamo consapevoli di una partenza certamente durissima – commenta il presidente di Omag Mt San Giovanni, Stefano Manconi – incontrando nei primi 5 turni le prime tre squadre del campionato scorso, di cui due, Conegliano e Scandicci, pure finaliste di Champions League, e la terza Novara, poi le altre due, in trasferte di altissimo livello come Bergamo e Vallefoglia. Ora comincia un altro campionato, invece, con squadre alla nostra portata".

Ed infatti si entra nel vivo subito giovedì sera con Macerata, altra neopromossa: "Poi avremo in casa Cuneo, quindi andremo a Firenze, e poi di nuovo in casa contro Monviso – prosegue il presidente – ora non ci sarà più l’alibi che l’avversario è più forte e dovremo dimostrare di meritarci la serie A1".

Ma non sarà ancora in campo la forte centrale russa Kochurina, per lei i tempi di recupero si allungano: "Giovedì sera non scenderà in campo, e forse neppure poi domenica – prosegue Manconi – vedremo con calma quando e come tornerà ad essere dei nostri in partita".

Ma la squadra vuole cominciare a racimolare i primi punti di un campionato che non aspetta e dove le ultime due retrocederanno in modo diretto, senza passare per i play-out: "Ma non dobbiamo fasciarci eccessivamente la testa – dice il presidente marignanese – infatti le nostre dirette avversarie sono appena a 5 punti e molte di queste squadre non hanno avuto il calendario durissimo che abbiamo avuto noi, anzi alcune di loro non hanno neppure incontrato le prime come invece è capitato a noi".

Restano negli occhi i primi importanti significativi numeri di pubblico e tifosi presenti a Cervia con enorme risposta di tifo proprio dal territorio: "Anche domenica il palazzetto era vicinissimo al tutto esaurito – prosegue Manconi – e si consideri che vi erano pure le telecamere di RaiSport, la pallavolo conferma di essere uno degli sport più seguiti a livello nazionale, siamo contenti".

Ora massima concentrazione per il turno infrasettimanale, per arrivare ai primi punti e magari alle prime vittorie, che sarebbero pure un’iniezione di fiducia per squadra e tifosi.

Luca Pizzagalli