Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Rimini
28 ott 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
Manconi è categorico: "Bellano non si tocca"

Il presidente dell’Omag Mt San Giovanni difende il tecnico dopo cinque sconfitte consecutive

Il presidente di Omag Mt San Giovanni, Stefano Manconi

San Giovanni vuole ripartire subito dalla trasferta di giovedì sera in quel di Macerata e lanciare la propria sfida al campionato di serie A1 di volley femminile per raggiungere la salvezza.

Il bilancio delle prime 5 giornate è impietoso: 0 punti e 0 set vinti, a fronte di 5 sconfitte, tutte per 3-0.

Ma la società blinda il coach e non ha nessuna intenzione di parlare di crisi, anzi: "Il nostro coach Massimo Bellano non rischia assolutamente nulla, eravamo consapevoli di una partenza certamente durissima – commenta il presidente di Omag Mt San Giovanni, Stefano Manconi – incontrando nei primi 5 turni le prime tre squadre del campionato scorso, di cui due, Conegliano e Scandicci, pure finaliste di Champions League, e la terza Novara, poi le altre due, in trasferte di altissimo livello come Bergamo e Vallefoglia. Ora comincia un altro campionato, invece, con squadre alla nostra portata".

Ed infatti si entra nel vivo subito giovedì sera con Macerata, altra neopromossa: "Poi avremo in casa Cuneo, quindi andremo a Firenze, e poi di nuovo in casa contro Monviso – prosegue il presidente – ora non ci sarà più l’alibi che l’avversario è più forte e dovremo dimostrare di meritarci la serie A1".

Ma non sarà ancora in campo la forte centrale russa Kochurina, per lei i tempi di recupero si allungano: "Giovedì sera non scenderà in campo, e forse neppure poi domenica – prosegue Manconi – vedremo con calma quando e come tornerà ad essere dei nostri in partita".

Ma la squadra vuole cominciare a racimolare i primi punti di un campionato che non aspetta e dove le ultime due retrocederanno in modo diretto, senza passare per i play-out: "Ma non dobbiamo fasciarci eccessivamente la testa – dice il presidente marignanese – infatti le nostre dirette avversarie sono appena a 5 punti e molte di queste squadre non hanno avuto il calendario durissimo che abbiamo avuto noi, anzi alcune di loro non hanno neppure incontrato le prime come invece è capitato a noi".

Restano negli occhi i primi importanti significativi numeri di pubblico e tifosi presenti a Cervia con enorme risposta di tifo proprio dal territorio: "Anche domenica il palazzetto era vicinissimo al tutto esaurito – prosegue Manconi – e si consideri che vi erano pure le telecamere di RaiSport, la pallavolo conferma di essere uno degli sport più seguiti a livello nazionale, siamo contenti".

Ora massima concentrazione per il turno infrasettimanale, per arrivare ai primi punti e magari alle prime vittorie, che sarebbero pure un’iniezione di fiducia per squadra e tifosi.

Luca Pizzagalli

© Riproduzione riservata