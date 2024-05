Vuole mangiare a sbafo in pizzeria a Rimini e aggredisce titolare e poliziotti

Rimini, 16 maggio 2024 - Voleva gratis una pizza e una birra. Ma il titolare si è rifiutato e lui, visibilmente ubriaco, ha reagito colpendolo con un pugno e poi seminando il panico nel locale, pieno di clienti.

L'episodio è accaduto martedì sera in pieno centro a Rimini, alla Pizzeria del 2000 di via Castelfidardo. In manette è finito un trentenne di origine sinti, residente con la famiglia nel campo di via Islanda a Rimini, che dovrà rispondere dei reati di rapina, lesioni, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Dacur (il Daspo urbano), che gli vietava di entrare nei pubblici esercizi.

Il giovane era già stato nella pizzeria altre volte, e in alcune occasioni gli erano stati a fine serata i tranci di pizza avanzati. Così martedì, intorno alle 19, è tornato in via Castelfidardo per cercare di mangiare ancora una volta a sbafo. Ma in quel momento nel locale c'erano ancora parecchi clienti, così il titolare ha rifiutato. E lui, su di giri per l'alcol bevuto durante il giorno, è andato su tutte le furie: "Se non mi dai da mangiare ti ammazzo".

Alle minacce è seguita l'aggressione: il 30enne ha sferrato un pugno al titolare della pizzeria, poi ha scaraventato sedie e tavoli e lanciato una bottiglia di vetro contro la vetrata del locale. E ha anche minacciato i clienti presenti. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. Ma lui, anziché placarsi, si è scagliato anche contro di loro. Il 30enne è stato arrestato, e ieri il giudice ha convalidato l'arresto. L'uomo, difeso dall'avvocato Ninfa Renzini, resterà in carcere almeno fino 29 maggio, quando inizierà il processo.