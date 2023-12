Mani addosso alla ex, stalker nei guai

L’apice della violenza sarebbe arrivato il 17 giugno scorso, quando a qualche giorno dalla rottura definitiva del loro rapporto, un cattolichino di 44 anni accecato dalla rabbia si era ripresentato nela casa della ex compagna con la scusa di riavere il proprio giubbotto. In questa circostanza l’uomo, indagato per i reati di atti persecutori e lesioni, avrebbe prima tempestato di domande la ex compagna sui colleghi di lei, per poi, all’improvviso, colpire in volto la 43enne con un pugno e poi con uno schiaffo, prima di stringerle le mani intorno al collo prvocandole così ferite poi ritenute guaribili con una prognosi di 5 giorni. Da qui arrivò la prima notizia di reato alla squadra mobile di Rimini, che, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha poi potuto ricostruire diversi altri episodi persecutori da parte del cattolichino 44enne nei confronti della ex compagna. E ora, al termine delle indagini a carico dell’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Alessandro Sarti, il sostituto procuratore ha inoltrato al gip la richiesta di rinvio a giudizio, a seguito della quale è stata fissata per il 14 maggio del 2024 l’udienza preliminare.

Al cattolichino vengono contestati – con la recidiva specifia a seguito di precedente condanna per il delitto di violenza sessuale, violenza privata e sequestro di persona – numerosi episodi di stalking nei confronti della ex anche quando i due erano fidanzati e quando, stando alle accuse, il 44enne avrebbe abitualmente vietato alla donna di uscire con le proprie amiche, aggredendola in caso di proteste gettandole anche la borsa dalla finestra e offendendola ripetutamente. Nel febbraio di quest’anno inoltre a seguito di una accesa discussione per futili motivi il 44enne era arrivato a colpirla ancora, quando la vittima 43enne aveva manifestato una prima volta la volontà di porre fine a quel rapporto malato. Da qui una serie di episodi di accesa gelosia, di ossessivo controllo e di offese di genere ogniqualvolta il 44enne veniva a sapere che la compagna aveva ricevuto anche solo un messaggio sui social da un altro ragazzo. Un vero e proprio incubo quello imputato alla responsabilità del 44enne, che ora però si avvia verso un possibile processo.