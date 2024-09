Mani al collo della madre dei suoi figli: chiesto il processo

Sarà il giudice per le indagini preliminari Deflorio a decidere se rinviare a giudizio o meno il 41enne della Valconca per cui il pm Luca Bertuzzi (in foto) ha richiesto il rinvio a processo per l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria ex e madre dei suoi figli piccoli. L’uomo è accusato di avere vessato per diversi mesi la donna arrivando a prenderla per il collo una volta conclusasi la loro relazione. Sempre per il termine del rapporto, l’uomo avrebbe poi anche minacciato e molestato ripetutamente la donna e ancora mettendole le mani al collo al culmine di una lite sull’affidamento dei bambini. Oltre a questo, con il tempo l’uomo avrebbe iniziato a farsi sempre più insistente e minaccioso, arrivando a dire alla donna di fare attenzione tornando a casa perché lui l’avrebbe "fatta fuori". Questa la condotta contestata al 41enne che si sarebbe anche sottratto agli impegni di assistenza nei confronti dei figli minori, senza dare loro mezzi di sussistenza.