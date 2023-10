Maniaco evade dai domiciliari

Si trovava agli arresti domiciliari in una struttura della comunità Papa Giovanni XXIII, dopo essere stato sorpreso da alcuni genitori mentre, nudo dalla cintola in giù, si masturbava davanti ai bambini nel parco giochi di piazza Ferrari, nel cuore del centro storico. L’altro ieri tuttavia l’uomo, un 60enne riminese con alle spalle altri precenti per atti osceni di fronte a minorenni, ha violato la misura cautelare a cui era sottoposto. A contattare la questura sono stati proprio i responsabili della comunità che ospita il 60enne. Gli agenti della polizia di Stato si sono messi immediatamente a perlustrare il centro storico alla ricerca dell’uomo, riuscendo ad individuarlo nel giro di poco.

All’arrivo delle divise il 60enne non ha opposto resistenza ed è stato dichiarato in arresto per l’evasione dai domiciliari. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di venerdì scorso quando l’uomo – dopo essere entrato nella casina dei giochi nell’area verde di piazza Ferrari – alla presenza di alcuni bambini, si era spogliato mostrando le parti intime e masturbandosi. La scena era stata notata da alcuni dei genitori presenti, che avevano contattato subito le forze dell’ordine. Una mamma aveva pedinato l’uomo, che nel frattempo era scappato, permettendo alla polizia di fermarlo e arrestarlo.