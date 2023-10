Il maniaco del parco giochi di piazza Ferrari, atti osceni davanti ai bambini: ecco chi è stato arrestato

Rimini, 21 ottobre 2023 - Si spoglia e inizia a toccarsi di fronte ai bambini nel parco giochi di piazza Ferrari. Una mamma, spaventata a morte, chiama la polizia di Stato che dopo una breve ricerca rintraccia il maniaco, nel frattempo allontanatosi verso piazza Cavour.

E' accaduto ieri attorno alle 14.45, quando i poliziotti della questura di Rimini hanno tratto in arresto un uomo di 60 anni. Tutto è cominciato nel momento in cui la mamma di alcuni ragazzini, che stavano trascorrendo un pomeriggio di svago e divertimento dopo la scuola nel parco giochi di piazza Ferrari, si è accorta di quello strano soggetto che si era piazzato proprio davanti alla casetta-giocattolo comportandosi in maniera molto sospetta.

Alla presenza dei minori, l'uomo non avrebbe esitato a denudarsi mostrando le proprie parti intime ai piccoli sconvolti. Una scena che naturalmente ha fatto immediatamente scattare l'allarme tra le persone presenti nella piazza, a quell'ora del pomeriggio molto affollata.

La mamma ha quindi impugnato il telefono e contattato il numero unico di emergenza. Sul posto è intervenuta nel giro di pochi secondi una pattuglia della polizia di Stato. Il 60enne, nel frattempo, si è allontanato di corsa da piazza Cavour procedendo in direzione di piazza Cavour, ma la mamma ha continuato a seguirlo indicando la sua direzione ai poliziotti. A questi ultimi è bastato poco per rintracciarlo: dopo aver verificato nella banca dati i suoi precedenti, il 60enne è stato dichiarato in arresto e accompagnato in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice di Rimini per la direttissima.