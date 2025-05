Nuova manifestazione per Louis, i figli di Pierina infuriati: ecco perché

Rimini, 16 maggio 2025 – La rabbia e il dolore. Quello serbato, da quel terribile 3 ottobre 2023 in cui la loro mamma è stata uccisa, nei tre cuori dei figli di Pierina Paganelli: Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi.

Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, figli di Pierina Paganelli

Quella stessa rabbia e quel dolore che i Saponi hanno provato anche ieri imbattendosi sui social nella locandina diffusa (poi ’rettificata’) per annunciare una nuova manifestazione in programma sabato a Rimini organizzata dalla comunità senegalese per Louis Dassilva.

Caso Pierina, Louis Dassilva al centro della nuova manifestazione organizzata dalla comunità senegalese

Nel manifesto, infatti, il volto sorridente della povera Pierina era stato affiancato a quello del 35enne senegalese ora indagato dalla procura dell’omicidio dell’anziana signora. La stessa manifestazione, nella sua presentazione, sopra uno sfondo nero spezzato solo da una luce bianca che cala dall’alto (come a simboleggiare la verità) riporta: “Per Pierina e Louis verità e giustizia”, oltre ad affiancare i volti e fissare l’appuntamento per domani, appunto, alle 15, con partenza del corteo dalla stazione di Rimini e conclusione in piazza Cavour.

“Non usate il viso di nostra madre, vittima di omicidio, per i vostri scopi” hanno però immediatamente ammonito e chiesto i figli della 78enne uccisa in via del Ciclamino con 29 coltellate. “Siamo esterrefatti, turbati e addolorati avendo visto la locandina che annuncia una manifestazione in programma sabato prossimo a Rimini, organizzata dalla comunità senegalese con circa 500 persone attese, a favore dell’unico indagato per l’omicidio”, hanno proseguito i figli della vittima. La locandina dell’evento organizzato dalla comunità senegalese di Rimini è stata subito modificata a seguito dell’appello dei familiari, che, al fine di non vedere più “sfruttato” il volto della propria madre assassinata, si sono rivolti ai legali Monica e Marco Lunedei.

“Gli eredi della vittima hanno diffidato e procederanno giudizialmente in ogni sede contro coloro che si stanno servendo con finalità speculative dell’immagine della madre barbaramente uccisa – hanno quindi fatto sapere gli avvocati Lunedei – millantando non meglio precisate ricerche di presunte, quanto assurde, verità. Della ricerca della verità si sono occupate e continueranno ad occuparsi la procura di Rimini competente e le istituzioni a ciò preposte. Con particolare riferimento ad una locandina circolata nei giorni scorsi, in particolare, la famiglia non intende assolutamente permettere che l’immagine della madre venga affiancata proprio a quella dell’unica persona indagata e gravemente indiziata per il suo omicidio”, concludono i Lunedei.

Per Dassilva infatti si sono concluse proprio lunedì le indagini della procura che, dopo 19 mesi, lo vedono sotto inchiesta per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato della povera Pierina. Il tutto, con l’aggiunta recente anche dell’aggravante della premeditazione, con la procura e squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Marco Masia, che hanno ipotizzato come il 35enne senegalese avesse pianificato il delitto prima di agire la sera del 3 ottobre. Diverso però il pensiero di tante persone che – dopo la manifestazione di lunedì davanti al tribunale – stanno organizzando cortei o sit-in per sostenere, a loro dire, l’innocenza di Dassilva. La prossima sarà appunto quella di sabato organizzata dalla comunità senegalese.