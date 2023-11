Manifestazione per la pace in piazza

I colori arcobaleno della pace ieri sono stati i protagonisti del pomeriggio sul Pianello. Decine di persone si sono date appuntamento in Piazza della Libertà "per non stare più in silenzio – dicono gli organizzatori – di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza e in Israele". "Crediamo che San Marino – dice Francesca Taddei, una delle promotrici – non debba astenersi (all’Onu, ndr) di fronte alla violazione dei diritti umani. San Marino deve essere parte attiva nel chiedere il cessate il fuoco immediato e l’apertura di corridoi umanitari che possono e devono essere l’unica risposta". Lo Stato di San Marino "si è astenuto dalla votazione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite – lamentano – per richiedere una tregua umanitaria immediata e duratura nella Striscia di Gaza. Ci dissociamo da questo silenzio e ci siamo riuniti in piazza per far sentire la nostra voce e per non sentirci soli davanti alle sofferenze causate dalla guerra".