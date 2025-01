“Manifesti anti pillola abortiva? Lo stop è legittimo”

Rimini, 19 gennaio 2025 – Dopo il Tar nel 2022 anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Rimini sullo stop ai manifesti choc anti pillola del giorno dopo, nei quali veniva associata all’idea del veleno. Respinto il ricorso dell’associazione Pro vita e famiglia onlus.

La vicenda risale al dicembre 2020. Quando la giunta comunale negò l’autorizzazione richiesta dall’associazione all’affisione di un centinaio di manifesti anti aborto, formato 70 per 100, dopo aver pagato 67 euro di diritti di affissione. I manifesti, ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza, “ritraevano l’immagine di una donna stesa per terra, apparentemente priva di coscienza o addormentata con una mela rossa accanto (rievocando la favola di Biancaneve), accompagnata dalle scritte: ’Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486. Mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo’”.

In caratteri più piccoli, si rileva nella sentenza, i manifesti recavano inoltre il testo: ’Campagna di sensibilizzazione promossa da Pro Vita & Famiglia Onlus per la tutela del diritto fondamentale alla vita (art. 2 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.) sui rischi della somministrazione della pillola RU486’.

Pro vita nel ricorso contestò, tra l’altro, il potere autorizzaztaivo della giunta sui messaggi sociali, parlando di “censura non ammessa”, e citando l’articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Tra le motivazioni subito opposte dal Comune, il fatto che un medicinale in commercio, approvato da Aifa e ministero della Sanità, non poteva venire associato a un veleno.

La delibera impugnata da Pro vita, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza di venerdì 17 dicembre , “non contiene argomentazioni che esprimano giudizi di valore in merito alla questione centrale del diritto all’aborto: contrariamente a quanto assume la parte appellante, evidenziare che il detto farmaco non sia equiparabile ad un veleno, non significa censurare il giudizio valutativo negativo sull’aborto. Non vi è dubbio che questo, inerendo appunto alla libertà di opinione e di libera manifestazione del pensiero, possa essere legittimamente espresso dall’associazione, ma non fino al punto di sovrapporre ingannevolmente la contestata finalità del farmaco alla sua distribuzione e utilizzazione debitamente autorizzate”.

Da Palazzo Garampi esprime soddisfazione per la sentenza, perché “prima il Tar e quindi il Consiglio di Stato hanno riconosciuto le ragioni dell’ente pubblico nei confronti di un messaggio scientificamente infondato e fuorviante. L’intervento del Comune di Rimini è stato dunque pienamente giustificato”.

Le spese legali per le procedure processuali, si legge nel dispositivo, “sono state compensate”. I 67 euro versati erano già stati restituiti dal Comune a Pro vita all’atto del diniego.