Manipolò l’ex compagno per ottenere borse e vestiti

Rimini, 15 febbraio 2025 – Borse, profumi, vestiti. E poi scatole di cioccolatini di una rinomata pasticceria per migliaia di euro. Per compiacere la ragazza di cui era innamorato, lui – un 37enne – si era svenato dilapidando montagne di denaro e chiedendolo in prestito a destra e manca quando i suoi fondi personali non bastavano. La vicenda vede protagonista una giovane donna sammarinese accusata, davanti al commissario della legge di San Marino Antonella Volpinari, di truffa ai danni del suo ex compagno, un uomo che, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato completamente soggiogato dalla partner, arrivando a dilapidare le proprie risorse economiche per soddisfare le sue richieste.

L’accusa contesta alla donna un comportamento manipolatorio che avrebbe portato l’uomo a spendere somme ingenti in beni di lusso, tra cui borse, profumi e vestiti, ma il dettaglio più eclatante riguarda un acquisto di cioccolato per un valore di 3.770 euro. Un’operazione che, secondo una testimonianza emersa in aula, sarebbe stata finalizzata alla creazione di sculture di cioccolato, ma che evidenzia, secondo la parte civile, la totale incapacità dell’uomo di gestire il denaro e le proprie risorse. La vicenda si sviluppa in un contesto di fragilità personale.

All’uomo, attualmente seguito e supportato da un curatore, è stato infatti riconosciuto lo stato di infermità e con una sentenza del 2013 è stata dichiarata la “inabilità” per prodigalità. Il dottor Luigi Maria Morganti, perito che ha seguito il caso, ha parlato di “disturbo antisociale” dell’uomo, un disturbo che compromette la capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e che, pur non essendo direttamente legato alla gestione finanziaria, ne influenza le dinamiche.

Il quadro tracciato in aula è quello di un uomo che, nel tentativo di soddisfare la partner, ha accumulato debiti, chiesto insistentemente denaro ai familiari e deteriorato i rapporti con la sua famiglia d’origine, che si è trovata più volte a dover coprire i suoi debiti. La madre e la sorella dell’uomo hanno testimoniato sul progressivo allontanamento dai legami familiari, aggravato dalla convivenza con la donna nella casa dei suoceri.

Tuttavia, la difesa respinge con fermezza le accuse, sostenendo che non vi siano state pressioni da parte della donna e che, anzi, durante il periodo di convivenza, vitto e alloggio fossero a carico della sua famiglia. Nei giorni scorsi, in tribunale a San Marino, si è svolta una nuova udienza del processo. Erano presenti il procuratore del fisco Roberto Cesarini, la parte civile rappresentata dall’avvocato Amos Capicchioni (in sostituzione dell’avvocato Alessandra Greco) e della difesa dell’imputata assistita dall’avvocato Alberto Giordano Spagni Reffi.