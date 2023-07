Manlio Maggioli nei guai "Violata l’area archeologica"

Manlio Maggioli indagato... per un muretto. Il noto imprenditore, fondatore del gruppo Maggioli e proprietario della Sangiovesa e di molte altre attività, ex presidente di Confindustria e della Camera di commercio, è finito nei guai per le vicende di piazza Balacchi a Santarcangelo. Dove, secondo l’accusa, avrebbe eretto un muro in un’area posto sotto vincoli archeologici.

Un passo indietro. Qualche anno, grazie a una campagna di scavi su una grotta di piazza Balacchi (vicino alla chiesa Collegiata) destinata al restauro, gli archeologi scoprono che in realtà non si tratta di uno dei tanti ipogei presenti nel centro storico di Santarcangelo, ma dei resti di una ’casamatta’ di epoca malatestiana, ovvero di una fortificazione risalente al ’400, eretta a difesa dell’antica porta di San Michele, che era all’epoca uno degli accessi della città. Il caso scoppia alla fine del 2020, quando durante la campagna di scavi archeologici si scopre che è stato realizzato un muretto che lì, in teoria, non avrebbe dovuto esserci. La Soprintendenza e il Comune di Santarcangelo segnalano l’episodio ai carabinieri del nucleo di tutela dei beni culturali, e viene avviata un’indagine (inizialmente contro ignoti).

Dell’inchiesta si è saputo poco o nulla fino a oggi, nel frattempo i lavori di restauro della ’casamatta’ sono andati avanti e, il 9 giugno, è stato inaugurato il museo a cielo aperto in piazza Balacchi. Ma sono andate avanti pure le indagini. E nei guai sono finiti Manlio Maggioli, il proprietario della Sangiovesa, che confina proprio con l’area archeologica, e altre 4 persone tra tecnici e geometri, a cui l’imprenditore si era affidato per realizzare il famoso muretto. Maggioli e gli altri devono rispondere del reato previsto dall’articolo 169 del codice dei beni culturali, che punisce con l’arresto da 6 a 12 mesi e un’ammenda "chiunque, senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di qualunque genere sui beni culturali". Maggioli e gli altri per ora sono solo indagati: l’udienza predibattimentale nei loro confronti si terrà alla fine di settembre. "Ma siamo certi – dice Moreno Maresi, il suo avvocato – che già in quella sede potrebbe arrivare l’assoluzione per tutti. Perché Maggioli non ha fatto nulla di irregolare: si è limitato a ripristinare un muro che c’era già prima e che poi terzi, durante gli scavi, hanno demolito...". Non solo: "A prova della sua buona fede c’è l’accordo arrivato di recente con il Comune di Santarcangelo, per mettere fine al contenzioso sulla proprietà di una porzione di quell’area. Accordo che ha visto Maggioli demolire il muretto e sostituirlo con un cancello. Pertanto, siamo più che fiduciosi sul buon esito della vicenda".

Manuel Spadazzi