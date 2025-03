Mano incastrata nel macchinario. Falegname 45enne perde tre dita

L’urlo lancinante di dolore di un falegname di 45 anni ha squarciato ieri l’aria di via Chitarrara a Montescudo-Monte Colombo quando, per motivi ancora in via di accertamento, la mano dell’uomo è rimasta incastrata in un macchinario con il quale il 45enne – che sarebbe dipendente dell’azienda in cui è avvenuto l’incidente – stava lavorando. La mano dell’uomo infatti è rimasta incastrata nella sega elettrica che inesorabilmente ha quindi tranciato tre falangi del 45enne malcapitato.

Dell’accaduto si sono immediatamente accorti i colleghi che alle 8 di mattina erano al lavoro con la vittima. Sono stati così immediatamente allertati i soccorsi, con il 118 che si è precipitato sul posto anche con l’elisoccorso per raggiungere più in fretta il ferito grave.

Il 45enne, che è originario di Morciano, è stato dunque prima stabilizzato sul posto e quindi trasferito a bordo dell’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena dove ancora si trova in gravi condizioni e tre dita tagliate a seguito del tremendo incidente.

Nell’azienda di Montescudo-Monte Colombo sono quindi sopraggiunti ieri mattina anche i carabinieri della compagnia di Riccione e, successivamente, l’ispettorato del lavoro, per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha protato alla perdita di tre dita da parte del falegname di 45 anni. Dell’accaduto è stata informata anche l’autorità giudiziaria e non è escluso che nelle prossime ore la procura di Rimini apra un fascicolo per lesioni colpose per fare luce sulla vicenda e accertare se ci siano o meno eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.