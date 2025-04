Manoscritto sul santo nel registro Unesco

Con l’eleganza della storia e la forza della memoria, la Repubblica di San Marino scrive una nuova, prestigiosa pagina nel grande libro della cultura universale. Il manoscritto Vita Sanctorum Marini et Leonis è entrato nel registro ‘Memoria del mondo’ dell’Unesco, durante la 221esima sessione del Consiglio esecutivo, attualmente in corso a Parigi. Il volume, presentato già nel 2023 grazie al lavoro delle professoresse Maria Giovanna Fadiga e Meris Monti, è una fonte essenziale per comprendere le radici della Repubblica. La candidatura, sostenuta da San Marino, Italia e Croazia, rafforza un legame culturale e spirituale condiviso. "Il risultato raggiunto – afferma il segretario di Stato per gli Affari esteri Luca Beccari – porta con sé l’alto senso della ricerca delle fonti originali della statualità sammarinese". "È un giorno felice per San Marino – aggiunge il segretario di Stato per l’istruzione e la cultura Teodoro Lonfernini – Possiamo fregiarci dell’ennesimo riconoscimento di qualità del nostro patrimonio culturale".

a. d. t.