Manovale e autista per la Edil Stradale

L’impresa Edil Stradale di Santarcangelo è in cerca di un autista con patente D-E e di un manovale (anche senza esperienza) per opere stradali. Contratto a tempo determinato. Orario di lavoro dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Per candidarti registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura".