Manovre nel centrodestra "È la nostra rivincita"

"L’arrivo del commissario chiude una pagina per la città che è persino difficile da definire". Stefano Caldari, il candidato battuto dalla Angelini nel giugno di un anno fa, non può che dirsi soddisfatto della sentenza dal Tar dopo il ricorso di tre esponenti della Lega: Elena Raffaelli, Andrea Bedina e Roberto Gennari.

Tuttavia Caldari sa che la strada per eventuali prossime elezioni non è affatto certa: "Attendiamo ora che il Consiglio di Stato si esprima sul ricorso che l’amministrazione uscente presenterà. Difficile dire come andrà a finire, ma ci si arriva pur sempre con una sentenza da parte del Tar che è pesante. Ora auspichiamo che le procedure siano veloci e il Consiglio di Stato possa esprimersi in poche settimane, come accaduto altrove in casi simili, per capire se e quando indire nuove elezioni oppure votare nelle sezioni dove sono emersi errori. Oggi finalmente chiudiamo una pagina per la città e si presenta una grande opportunità. L’importante era rimettere la democrazia davanti a tutto. Il sentir dire che la colpa è dei presidenti dei seggi e della Tosi che li aveva scelti è un’accusa assurda. Noi avevamo subito fatto presente le irregolarità. Chi ha governato nell’ultimo anno dovrebbe scusarsi con la città. Abbiamo capito come hanno vinto". Dalle civiche tosiane arriva anche l’affondo di Fabrizio Pullè: "Chi vince col trucco, prima o poi, viene rispedito a casa. Ora, però, è il momento di pensare positivo, guardare al futuro e iniziare a ricostruire la Riccione del domani. La città, dopo un anno orribile di governo, è stremata, e necessita di un immediato rilancio". Non una parola Da Fratelli d’Italia, il partito che più di tutti potrebbe sfruttare l’onda lunga delle percentuali nazionali che alle ultime politiche ne hanno consentito l’elezione di due parlamentari locali. C’è poi la Lega che può rivendicare la paternità della battaglia al Tar e della sentenza che cambia tutto.

Nel centrodestra non intende stare a guardare Forza Italia "Rappresentiamo come forza politica – dice il coordinatore Roberto Maggioli – quel centro politico e la capacità di fare impresa dei riccionesi che in questo anno sono stati colpevolmente trascurati da una amministrazione che ha pensato alle poltrone e alle polemiche interne. L’economia di un paese turistico come Riccione non deve essere bloccata o rallentata dalla politica inefficace o dalle sentenze. Forza Italia lavora già da subito per una visione di centrodestra vincente alle prossime, e più vicine possibile, elezioni. Bisogna basarsi sui partiti e sulle persone che li rappresentano sul territorio".

a. ol.