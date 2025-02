Manta: "Lavoriamo nel pieno rispetto delle normative"

Dopo le proteste dei residenti e le precisazioni del sindaco di Misano, arriva la replica della Manta Costruzioni sul pericolo amianto. "Operiamo osservando le normative e garantendo il rispetto della sicurezza e della salute pubblica. Dal 2013 ci occupiamo di bonifica di amianto e del suo conferimento presso impianti autorizzati. In 11 anni abbiamo bonificato più di 1.000 cantieri, tra gli interventi effettuati rientra anche la bonifica della copertura del capannone oggetto dell’articolo, Solo nel 2022, a seguito dell’acquisto del capannone da parte della nostra azienda, abbiamo bonificato la copertura per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei residenti. Dall’analisi della foto aerea emerge come sono ancora molti i capannoni dotati di coperture in eternit. L’attività di Manta è tesa a ridurre il rischio di esposizione all’amianto grazie alle attività di rimozione. Non vi è alcuna richiesta o progetto per la frantumazione o il trattamento dell’amianto in loco".