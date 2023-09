Manuela Arcuri alla kermesse nel cuore del salotto

’Opèra sotto il Sole di Riccione’ è la rassegna che fino a domenica animerà piazzale Ceccarini e che tra i protagonisti vedrà pure l’attrice e conduttrice televisiva Manuela Arcuri. Appuntamento ogni sera alle 20,30 con ingresso gratuito. Dopo la performance di ieri, dedicata al divertimento e alla musica con il Festival della comicità, in compagnia di Max Cavallari, questa sera la moda torna protagonista con una sfilata di abiti di brand italiani, alla presenza della modella e influencer Sara Croce. Domani, (sabato) concertone con le storiche band giovanili di Riccione e dintorni, si va da Vástago ai Michellethelistless, da Gioele a Emily fino ai Radio Londra, per poi passare al Settimo Pianeta, l’album di Riccardo Beart accompagnato dalla sua band. Domenica 3 settembre si continua con il Queen Mood, primo reality italiano dedicato alla moda e ai concorsi di bellezza, si conclude in compagnia dei partecipanti ai contest alla presenza dell’Arcuri.