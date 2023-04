Manuela Arcuri: “Quelle notti in Riviera a dormire in spiaggia”

Rimini, 31 marzo 2023 – Icona della bellezza mediterranea, Manuela Arcuri, sarà madrina dell’edizione 2023 di Miss Reginetta d’Italia stasera alle 21,30 al Frontemare di Rimini. L’evento della New Meta Event, diretto da Alessio Forgetta, dà il via al Queen Mood, primo reality girato in un concorso di bellezza. La popolare attrice rispolvera le calde estati in Riviera.

Cosa consiglierà alle concorrenti?

"Di essere coraggiose, di avere costanza e di non abbattersi mai, anche di fronte alle difficoltà che non mancheranno. Questo non è un mondo facile, bisogna essere perseveranti e credere in quello che si fa. Con impegno i sogni si possono realizzare".

Quanto è importante la bellezza per una donna in carriera?

"Per me è stata importante, il mio biglietto da visita, se dicessi il contrario, sarei ipocrita. Però bisogna dimostrare qualcosa, bisogna avere talento".

A cosa sta lavorando?

"Un film dal titolo provvisorio ‘Le donne delle due Repubbliche’, una storia vera per la Rai che gireremo in inverno. L’altro per il cinema è ‘Beautiful Girl’, un horror che si girerà in settembre".

E nella vita privata?

"Visto che quest’anno mi sono sposata, un figlio l’ho già e non penso di farne altri, perché bado al mio lavoro, spero di continuare così e che tutto proceda bene".

Torna in Riviera già meta delle sua vacanze?

"La costa romagnola mi riporta al ricordo di quand’ero ragazzina. Era meta del divertimento, delle discoteche dove andavo a ballare. In particolare Riccione per me ha sempre significato gli amici. In un secondo momento ho scoperto Rimini, la spiaggia d’estate, un periodo bello della mia vita nel quale mi sono tanto divertita. Partivo con gli amici per andare a ballare, ma non avevamo neppure i soldi per l’albergo, e poi era tutto pieno, per cui andavamo a dormire sulle brandine in spiaggia. Ci si svegliava con il sole che bruciava la faccia. Faceva parte della vacanza goliardica, sulla quale abbiamo riso per tanti anni. Non lo farei più, ma è stata un’avventura. E la piadina con lo squaqquerone. Quando vado a Rimini e a Riccione uno strappo alla mia dieta lo faccio col mio ballerino Simone Ripa".