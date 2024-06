Manuela Bianchi: “Io e Louis? Tutto vero ma non aveva motivo di uccidere Pierina”

Rimini, 26 giugno 2024 – Dopo l’interrogatorio di nove ore e mezza a cui martedì scorso è stato sottoposto Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, a prendere la parola, per fornire alcune precisazioni anche a seguito delle indiscrezioni trapelate sulla stampa, è Manuela Bianchi, nuora della vittima, che in passato ha intrattenuto una relazione extraconiugale proprio con il 34enne senegalese, suo vicino di casa al terzo piano del condominio di via Del Ciclamino.

Omicidio di Pierina a Rimini, Manuela Bianchi (la nuora della vittima) e Louis Dassilva (unico indagato per il delitto)

La prima precisazione di Manuela riguarda proprio la storia con Louis: "Non è assolutamente vero che è proseguita fino a giugno”, ha detto la Bianchi. L’altro ieri, all’uscita dal tribunale di Rimini, la consulente di Dassilva, la criminologa Roberta Bruzzone, ha voluto ribadire che “Louis non era assolutamente innamorato di Manuela".

Sul punto è la stessa Bianchi a intervenire: “Non so dire se Louis fosse stato innamorato o meno della mia persona, posso solo significare che il mio sentimento era sincero e importante”. Quanto ad un suo possibile coinvolgimento nell’inchiesta, aggiunge Manuela, “non temiamo assolutamente nessun ampliamento delle indagini, siamo tranquilli e fiduciosi nel lavoro della Procura”.

La Bianchi si dice "convinta dell’estraneità ai fatti di Louis perché a mio avviso non avrebbe avuto nessun motivo di uccidere Pierina, considerando anche che la “avevo già deciso di abbandonare la casa coniugale ad aprile 2023. Giuliano era consapevole di ciò e anche Pierina. Louis si è sempre dimostrato una persona disponibile con tutti e mai violenta”.

"Loris e Manuela - aggiunge il consulente legale Davide Barzan dello studio legale Barzan - sono assolutamente tranquilli, a disposizione degli organi inquirenti dove necessiteranno ulteriori chiarimenti. Ad oggi non abbiamo evidenza di convocazioni per Manuela. Attendiamo il giuramento del perito nominato dal tribunale che avverrà venerdì (domani per chi legge, ndr) e interloquiremo unitamente al generale Luciano Garofano sui quesiti da proporre. Saranno dirimenti gli accertamenti irripetibili” sul materiale biologico proveniente dalla scena del delitto, sulle tracce ematiche trovate in casa di Louis e della moglie Valeria Bartolucci, da svolgersi nell’ambito dell’incidente probatorio. “Ribadiamo la totale estraneità ai fatti di Manuela identificata come persona offesa dalla Procura e di Loris”» prosegue Barzan.