Manuela Bianchi, nuovo fidanzato? Ecco cosa ha detto al giudice

Rimini, 1 aprile 2025 – E’ un fiume in piena Manuela Bianchi. Sin dal primo giorno dei tre impiegati dalla nuora di Pierina Paganelli per cristallizzare in incidente probatorio davanti al giudice la 'sua' verità, Manuela non si è sottratta al diluvio di domande che le sono piovute addosso da parte del gip Vinicio Cantarini e poi dalle parti in contraddittorio.

Le domande dell’avvocato di Dassilva

Ed è stato proprio rispondendo ad una domanda degli avvocati dell'ex amante Louis Dassilva, ora in carcere perché accusato di essere l'assassino di Pierina Paganelli, che Manuela ha vuotato il sacco anche sulla propria nuova frequentazione che, in ipotesi, potrebbe essere stata anche una delle chiavi ad indurre la Bianchi a questa nuova versione.

Il cambio di linea su Louis

A 'tradire' insomma Dassilva decidendo di svelare una ricostruzione prima sempre omessa. Nello specifico, Manuela parla di una "bella amicizia che non mi dispiacerebbe approfondire", ha detto la donna il primo giorno di interrogatorio davanti al gip. "Un'amicizia" nata con l'ex marito di una vecchia amica con cui "siamo cresciute insieme ed eravamo amiche intime".

L’amica e l’ex marito

Una amica a cui "ho parlato dell'incidente di Giuliano, ricordo che la supplicavo di venirmi a trovare in rianimazione - ripercorre ancora la Bianchi incalzata dalle domande dell'avvocato Andrea Guidi, legale di Dassilva -, cosa che ha fatto solo una volta in due mesi".

“Mi ha cercato lui”

Per Manuela è stata dunque "una sorpresa il fatto che mi sia venuto a cercare (...) (Manuela nomina l'ex marito dell'amica, ndr) e da lì è nata una bella amicizia che non mi dispiacerebbe approfondire. Si è fatta viva questa persona intorno ad ottobre dello scorso anno. Ci siamo visti con e senza mia figlia. C'è stato un incontro con (...) in un parcheggio di fronte a dove abita mio fratello, parliamo di dicembre 2024".

Un’amicizia “da approfondire”

Un'amicizia, insomma, su cui più volte la Bianchi pur incalzata non si sbilancia e si limita a dire che "non mi dispiacerebbe approfondire".