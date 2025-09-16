Parla Manuela Bianchi: “Pierina avrà giustizia”. Fiducia nel tribunale ed è pronta a deporre

Rimini, 17 settembre 2025 – “Ripongo la mia piena fiducia nella Corte d’Assise di Rimini, certa garante dei principi di diritto e di giustizia. Pierina merita che le sia resa piena giustizia”.

Manuela Bianchi invoca giustizia per l'omicidio di Pierina Paganelli

Con queste parole, Manuela Bianchi ha voluto far sentire la sua voce dopo l’avvio del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del suo condominio in via del Ciclamino. La Bianchi, legata sentimentalmente all’imputato Louis Dassilva ma anche nuora della vittima, non era presente in aula lunedì. Pur essendo persona offesa, infatti, non si è costituita parte civile e non riveste la qualità di parte processuale.

A chiarirlo è il suo consulente tecnico di parte, Davide Barzan, che sottolinea: “Manuela Bianchi non ha preso parte all’udienza perché la sua posizione non lo richiede. Resta comunque piena la sua fiducia nella magistratura, nella convinzione che sarà assicurata giustizia a Pierina». Nell’aula Falcone Borsellino del tribunale di Rimini si è dunque aperto il procedimento a carico di Dassilva, unico imputato, accusato di omicidio volontario con quattro aggravanti: crudeltà, premeditazione, motivi abbietti e approfittando di condizioni di tempo e luogo tali da ostacolare la difesa della vittima. L’uomo, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, è comparso davanti alla Corte scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. In aula era presente anche la moglie, Valeria Bartolucci, seduta a poche file di distanza.

A seguire l’udienza erano i familiari più stretti di Pierina Paganelli: i figli Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, le sorelle e i nipoti, tutti costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo. La Corte, presieduta dal giudice Casadei, ha accolto la richiesta di non ammettere telecamere in aula, limitandosi ad autorizzare scatti fotografici previo consenso. La difesa ha poi sollevato una serie di questioni preliminari, chiedendo in particolare la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, in quanto la videoregistrazione non sarebbe stata messa a disposizione delle parti. Contestate anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, ritenute formulate in modo indeterminato, oltre a lamentare la mancanza agli atti di alcune intercettazioni ritenute rilevanti per la ricostruzione processuale. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Daniele Paci, Dassilva, dopo aver saputo che la suocera sarebbe rientrata da sola dall’Adunanza dei Testimoni di Geova, l’avrebbe attesa nel seminterrato e colpita con 29 fendenti, due dei quali mortali, inflitti al cuore.

Un’aggressione maturata in un contesto familiare segnato dalla relazione extraconiugale tra l’imputato e Manuela Bianchi. Il processo è stato rinviato al 20 ottobre, quando la Corte si pronuncerà sulle eccezioni della difesa e fisserà il calendario delle successive udienze. In quella stessa data potrebbe essere deciso anche l’eventuale ritorno in aula di Bianchi, chiamata a testimoniare.